Michael Jackson postuum aangeklaagd

ANP Michael Jackson postuum aangeklaagd

LOS ANGELES - Zeven jaar na zijn dood wordt Michael Jackson weer aangeklaagd vanwege seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Dat meldt The Wrap op basis van documenten van de rechtbank.

Door ANP - 26-10-2016, 5:18 (Update 26-10-2016, 5:18)

De anonieme aanklacht tegen Jackson werd dinsdag bij de rechtbank in Los Angeles ingediend. Het slachtoffer, wiens naam door de rechtbank niet is vrijgegeven, beweert te zijn misbruikt door Jackson toen ze tussen 1986 en 1989, respectievelijk 12- en 15-jaar oud was.

Daarnaast beweert de advocaat van het slachtoffer dat Jackson een reeks aan malafide bedrijven aanstuurde om jonge potentiële slachtoffertjes op te sporen. Het slachtoffer eist een schadevergoeding uit de erfenis van de zanger, die op 25 juni 2009 op 50-jarige leeftijd overleed.

"Absolute onzin", reageert Howard Weitzman, de advocaat van de familie van Jackson. "Deze mensen zijn uit op geld en komen met een verhaal op de proppen over iets dat zogenaamd bijna dertig jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Het is verzonnen.", aldus Weitzman. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de aanklacht behandelt.