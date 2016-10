Kylie Jenner praat over eigen realityshow

ANP Kylie Jenner praat over eigen realityshow

LOS ANGELES - Kylie Jenner is in gesprek met Amerikaanse televisiezenders over een eigen realityshow. Dat meldt Radar Online op basis van ingewijden.

Door ANP - 26-10-2016, 5:41 (Update 26-10-2016, 5:41)

Jenner zou samen met haar vriend, rapper Tyga, te volgen zijn. "Kylie timmert flink aan de weg wat betreft haar imago op social media. Ze heeft één doel: haar eigen show en ze gelooft dat het haar gaat lukken", aldus een ingewijde.

Ook zou Jenner het volgens bronnen wel zien zitten om haar zus Kim van de sokkel te stoten en samen met Tyga het nieuwe celebritysetje van Hollywood te worden.

"Er is nog maar één obstakel: haar moeder overtuigen", aldus de bron. De moeder van Kylie, Kris Jenner, is tevens haar manager en die van haar zussen Kim-, Khloé- en Kourtney Kardashian, Kendall Jenner en haar broer Rob Kardashian.