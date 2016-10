Géza Weisz: nieuwe serie is volle bak komedie

AMSTERDAM - Géza Weisz had tijdens de opnames van de nieuwe komedieserie All-in Kitchen de tijd van zijn leven. De acteur had met zijn medespelers zoveel lol dat het hem soms even te veel werd.

Door ANP - 26-10-2016, 9:44 (Update 26-10-2016, 9:44)

“Er ging geen dag voorbij dat ik niet huilend van het lachen ergens in een hoekje lag. Bij vlagen had ik echt zoiets van: ik kan dit niet meer”, vertelt Géza aan BuzzE. “Ik heb nog nooit zo veel lol en plezier gehad.”

In All-in Kitchen, dat woensdagavond voor het eerst op televisie is bij RTL 5, kruipt Géza opnieuw in de huid van Tjé. Hij speelde hem eerder in de serie Bluf. “All-in Kitchen is een spinoff van Bluf”, aldus Géza. “Het enige verschil is dat de grapdichtheid veel hoger is. Het beetje drama dat Bluf nog had is er uit. Het is echt volle bak komedie.”

Ambitieus

Door alle pret moesten Géza en zijn medespelers elkaar regelmatig tot de orde roepen. “Het was veel keten maar we zijn natuurlijk ook allemaal serieuze acteurs die ambitieus genoeg zijn om een goede serie af te willen leveren. Het kan niet continu doorgaan”, lacht hij.

In de serie gaan Tjé en de eveneens terugkerende personages Hein (Javier Guzman) en Julian (Teun Kuilboer) proberen een restaurant te redden. Zelf is Géza niet zo’n keukenprins, maar dat hoefde ook niet. “Tjé is in de serie een soort manager. Ik ben wel goed in delegeren. Wat dat betreft zou ik wel een goede chef zijn, denk ik.”