Simpsons-schrijver Kevin Curran overleden

LOS ANGELES - Komedieschrijver Kevin Curran is dinsdag overleden. De Amerikaan was de afgelopen vijftien jaar verbonden aan de succesvolle animatieserie The Simpsons. Hij overleed in zijn woning na een lang ziekbed, meldt Variety. Curran is 59 jaar geworden.

Door ANP - 26-10-2016, 9:57 (Update 26-10-2016, 9:57)

In zijn tijd bij The Simpsons won Curran met zijn team drie keer een Emmy. Die prijs won Curran in de jaren tachtig ook driemaal, toen als onderdeel van het schrijversteam van Late Night with David Letterman. Curran was in de jaren negentig als schrijver betrokken bij de sitcom Married With Children, waarin hij ook de stem van Buck the Dog deed.