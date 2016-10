Kim Kardashian duikt op bij concert Kanye

LOS ANGELES - Kim Kardashian is voor het eerst in weken weer buiten de deur gespot. De realityster, die begin deze maand slachtoffer werd van een gewelddadige overval in Parijs, woonde dinsdagavond een concert van haar man Kanye West in The Forum in Inglewood bij, blijkt uit foto's die de Daily Mail heeft gepubliceerd.

26-10-2016

Kim was volgens de Britse tabloid verre van zichzelf. Waar ze normaal glamoureus verschijnt, meed ze dit keer de schijnwerpers en verliet de concerthal na afloop stiekem door de achteringang. Ook had ze weinig aan haar uiterlijk gedaan getuige haar haast make-uploze gezicht.

Hollywood Life meldde dinsdag al dat er een grote kans was dat Kim naar Kanye's concert zou komen. Een ingewijde stelde tegenover de site dat de rapper haar had gesmeekt om erbij te zijn. "Het betekent veel voor hem. Niet alleen omdat er veel andere beroemdheden komen maar ook omdat hij graag wil dat Kim het huis uit gaat."

Kim had zich sinds de overval opgesloten in haar huis. Vorige week liet haar zus Kourtney nog weten dat het nog steeds niet goed met haar ging.