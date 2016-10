Ciske de Rat emotioneert Danny de Munk

SCHIEDAM - Danny de Munk voelt zich zo verwant aan het personage Ciske de Rat dat hij geëmotioneerd raakt tijdens de repetities voor de musical die vanaf november vier maanden te zien is in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De cast van de musical is woensdag begonnen aan de repetities in het theater.

Door ANP - 26-10-2016, 16:28 (Update 26-10-2016, 16:28)

"Het is nog steeds zo'n ontwapenend verhaal. Het is eerlijk en oprecht echt een volksverhaal. We hebben tijdens de repetities ook gemerkt dat iedereen nog steeds gaat huilen en lachen. Het is een prachtig mooi stuk. Zelfs mij raakt het nog steeds'', zegt Danny de Munk, die in de voorstelling Cis de man speelt.

De Munk kijkt met warme herinneringen terug naar de filmrol die hem in 1983 groot maakte. "Met deze musical neem ik afscheid van Ciske. Ik heb hem ook mogen spelen in 2007, dit is weer een totaal andere versie. Voor mij is dit echt de allerlaatste keer."

Danny raakte geëmotioneerd tijdens de repetities. "Er zijn nummers uitgehaald en toegevoegd. In het einde zit voor mij een emotioneel punt. In de tekst staat letterlijk en figuurlijk 'Ciske blijft altijd, al worden we honderd jaar, in mijn hart'. Hij hoort bij mij en dat raakt mij natuurlijk. Want ondanks dat ik een diverse carrière van bijna 35 jaar mag hebben, blijf ik altijd dat straatschoffie. Met Ciske is mijn carrière begonnen en ik ben er nooit verwijderd van geraakt. Ik sta bekend om mijn volkse uitspraken en heb het hart op de tong liggen, ja het raakt me diep."

Ciske de Rat - de Musical gaat op zondag 20 november in première in Amsterdam.