Ster Donald Trump op Walk of Fame vernield

ANP Ster Donald Trump op Walk of Fame vernield

LOS ANGELES - De ster van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump op de Hollywood Walk of Fame is woensdag in de vroege ochtenduren totaal vernield. Op de website van Deadline staat een video van een man die de ster met een pikhouweel en moker te lijf gaat.

Door ANP - 26-10-2016, 17:03 (Update 26-10-2016, 17:03)

De man droeg veiligheidskleding en had het trottoir afgezet, waarmee hij de indruk wekte dat hij in opdracht van de gemeente werkte. De man die zichzelf Jamie Otis noemde, vertelde Deadline dat hij de ster verwijderde om te kunnen veilen. De opbrengst van de veiling zou moeten gaan naar vrouwelijke slachtoffers van Trumps seksuele escapades in de afgelopen decennia.

Het incident had plaats om 5.45 uur. Toen de politie om 6.15 arriveerde was de man al verdwenen.

Trump werd in 2007 geëerd met een ster op de Hollywood Walk Of Fame die destijds bestond uit 2327 sterren met de namen van beroemdheden. Trump had de ster onder meer te danken aan de tv-serie The Apprentice waarin jongeren een baan konden winnen bij de zakenman.