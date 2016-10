Gerard Butler keert terug in Angel Has Fallen

LOS ANGELES - Gerard Butler speelt de hoofdrol in Angel Has Fallen, het vervolg op Olympus Has Fallen en London Has Fallen. Dit meldt Deadline.

Door ANP - 26-10-2016, 19:50 (Update 26-10-2016, 19:50)

Butler keert in het derde deel terug als lijfwacht Mike Banning. Dit personage redde in zijn carrière levens van wereldleiders. Maar hij is in dit derde deel zelf ook doelwit, naast de Amerikaanse president die hij dient te beschermen in het presidentiële vliegtuig Air Force One, dat als codenaam Angel heeft.

Er is nog geen regisseur aangetrokken voor de actiethriller. De opnames zijn in 2017 gepland.