ANP Keeping Up With The Kardashians hervat opname

LOS ANGELES - De productie van de realityserie Keeping Up With The Kardashians is hervat. Dit heeft de zender E! woensdag bevestigd aan Deadline. De opnames van de reallifesoap lagen de afgelopen weken stil sinds de overval op realityster Kim Kardashian in Parijs.

Door ANP - 26-10-2016, 20:12 (Update 26-10-2016, 20:12)

Kim werd deze week voor het eerst in weken weer buiten de deur gespot. Ze woonde dinsdagavond een concert bij van haar man Kanye West in The Forum in Inglewood.