ANP Céline Dion met jarige tweeling in pretpark

LOS ANGELES - Céline Dion heeft de zesde verjaardag van haar tweeling Nelson en Eddy Angélil afgelopen weekend gevierd in Disneyland. Het was de eerste verjaardag voor de jongens sinds het overlijden van hun vader René Angélil. Hij overleed in januari op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker.

Door ANP - 26-10-2016, 21:09 (Update 26-10-2016, 21:09)

E! News sprak ooggetuigen die de zangeres met haar kinderen zagen genieten in attracties als Dumbo die ze meermalen namen. Dion had een paar begeleiders bij zich, onder wie een persoonlijke fotograaf en een paar beveiligers in vrijetijdskleding.

''Celine zag er geweldig uit. Ze had haar kapsel mooi opgestoken en ze was veruit de best geklede bezoeker van Disneyland. Ze zag er ontspannen en gelukkig uit'', beschrijft een van de ooggetuigen het uitje. Ook de kinderen hadden het naar hun zin en mochten tot sluitingstijd in het park blijven. ''Ze aten non-stop cupcakes, koekjes en snoep en waren in een goede stemming."