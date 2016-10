Van de Ven heeft spijt van nee tegen De Lift

AMSTERDAM - Actrice Monique van de Ven heeft er spijt van dat ze in 1983 nee zei tegen de hoofdrol in horrorfilm De Lift van regisseur Dick Maas. Dat bekende ze woensdagavond voor de jubileumvertoning van hitfilm Amsterdamned van Maas op het gelijknamige festival in Amsterdam. In die film uit 1988 speelde de actrice wél de hoofdrol.

Door ANP - 26-10-2016, 23:01 (Update 26-10-2016, 23:01)

"Het was stom om nee te zeggen tegen De lift", stelde Van de Ven. "Maar gelukkig gaf Dick me een herkansing." Een scène waarin de actrice moest roken weigerde ze echter te spelen omdat ze toen net zelf gestopt was met roken. "Dat was de enige stunt waar ze voor paste", bromde Maas. "Nu eet ze aan de keukentafel een bak nootjes; het ziet er niet uit."

Hoofdrolspeler Huub Stapel was overigens niet bij de vertoning aanwezig omdat hij woensdagochtend moest spelen in de voorstelling Intouchables.

Tijdens de vertoning werd er regelmatig geapplaudisseerd, onder meer voor de iconische speedbootachtervolging over de Amsterdamse grachten. Maas, Van de Ven en zo'n 25 andere cast- en crewleden die aanwezig waren in bioscoop Kriterion kregen na afloop een minutenlange ovatie. De regisseur genoot zichtbaar van alle lof, maar vond zelf dat het "toch een beetje ouwe film is geworden".

Maas is beschermheer van het nieuwe horrorfilmfestival, dat jaarlijks moet gaan plaatsvinden. In bioscoop Kriterion worden de komende drie dagen de nieuwste horror-, fantasy- en sf-films vertoond. Ook is er een retrospectief te zien van de Britse regisseur Nicolas Roeg (Don't Look Now).De organisator van het evenement is Jan Doense, vroeger de directeur van het Weekend of Terror en het Imagine-festival.