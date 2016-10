Grey's Anatomy-actrice zwanger

ANP Grey's Anatomy-actrice zwanger

LONDEN - De Britse actrice Camilla Luddington is in verwachting van haar eerste kind. De Grey's Anatomy-actrice maakte haar zwangerschap woensdag bekend op Instagram. De vader is Matthew Alan, die bekend is van zijn rol in Thirteen Reasons Why van Netflix.

Door ANP - 26-10-2016, 23:31 (Update 26-10-2016, 23:31)

"Ik ben zo blij om eindelijk met jullie het nieuws te kunnen delen dat ik zo lang geheim moest houden. Ik ben zwanger. Deze meid wordt een coole moeder." Op de bijbehorende foto verbergt Luddington haar buik achter een enorme pompoen waarop staat dat de baby in het voorjaar van 2017 wordt verwacht.

Luddington speelt in Grey's Anatomy de rol van Jo Wilson. Ze is niet de enige actrice uit de ziekenhuisserie die zwanger is. Haar collega Caterina Scorsone is in verwachting van haar tweede kind.