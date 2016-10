Two And A Half Men-ster pakt acteren weer op

LOS ANGELES - Angus T Jones, die jarenlang Jake speelde in hitserie Two And A Half Men, is klaar voor een terugkeer naar het acteervak.

Door ANP - 27-10-2016, 1:41 (Update 27-10-2016, 1:41)

De jonge acteur kondigde in 2013 zijn vertrek uit de serie aan. Hij vond dat het losbandige karakter van de show niet te verenigen was met zijn religieuze overtuigingen. In een interview met People vertelt de inmiddels 23-jarige dat hij de georganiseerde religie inmiddels de rug heeft toegekeerd. "Ik heb de afgelopen drie jaar in die wereld gezeten. Nu wil ik kijken hoe het met me gaat als er geen organisatie achter me altijd oordeelt of ik het goed doe of niet."

Angus keerde na een seizoen afwezigheid terug voor de finale van Two And A Half Men. "Op de set met iedereen realiseerde ik me hoeveel ik acteren had gemist en hoe het een deel van mij is geworden." De voormalig kindster vertelt in het gesprek dan ook dat hij de deur openhoudt voor acteerklussen, alhoewel hij geen haast heeft. "Ik doe het rustig aan", aldus de acteur, die in zijn laatste seizoenen van de serie de best betaalde tienerster van Hollywood was.

Spijt van zijn vertrek bij Two And A Half Men heeft Angus niet. "Daar doe ik niet aan. Je kunt achteraf niets veranderen, daarom kijk ik altijd vooruit."