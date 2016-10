Milde straf Coolio in wapenbezitzaak

LOS ANGELES - Coolio heeft zich voor een rechter schuldig verklaard aan wapenbezit. De rapper komt daardoor weg met en voorwaardelijke straf.

Door ANP - 27-10-2016, 2:37 (Update 27-10-2016, 2:37)

In september werd op het vliegveld van Los Angeles een wapen gevonden in de bagage van de Gangsta’s Paradise-ster. Hij werd daarop aangeklaagd voor het bezit van een verborgen wapen. Volgens de 53-jarige en zijn advocaten ging het om een misverstand: het pistool was niet van de rapper, maar van een vriend van hem en op onduidelijke wijze in zijn tas terechtgekomen.

Coolio reageerde woensdag opgelucht op de milde straf. “Ik keur het bezit van wapens, legaal of niet, niet goed. Dankzij de rechtbank en mijn advocaten, kan ik nu doorgaan met het goede werk dat ik doe. Ik was bezorgd, maar ik doe niet aan criminele of illegale activiteiten dus de voorwaardelijke straf zal geen probleem zijn", zei hij tegen de LA Times.