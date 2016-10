Acteur die Brandon Lee doodschoot overleden

LOS ANGELES - Michael Massee is overleden. De acteur speelde onder meer in 24, Se7en en twee The Amazing Spider-Man films, maar was vooral bekend als de collega die Brandon Lee per ongeluk doodschoot.

Door ANP - 27-10-2016, 3:56 (Update 27-10-2016, 3:56)

Het fatale incident vond plaats op de set van de film The Crow in 1993. Michael speelde schurk Funboy en Brandon, de zoon van vechtsportfilmlegende Bruce Lee, had de rol van de held van de film Eric Draven. In een scène waarin Michael op Brandon moest schieten, werd een nepwapen gebruikt waarin nog lood zat na de opnames van een andere scène. Het raakte Brandon in zijn buik, de 28-jarige acteur overleed de volgende dag in het ziekenhuis.

The Crow kwam in 1994 alsnog uit, maar Michael heeft de film naar verluidt nooit gekeken. De acteur, die 61 jaar oud werd, had het enorm moeilijk met de dood van Brandon, en stopte een tijdje met acteren. In 2005 zei hij in een interview: “Dit is niet iets waar je ooit overheen komt.”