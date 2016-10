Ferry Doedens heeft bewijsdrang

ANP Ferry Doedens heeft bewijsdrang

AMSTERDAM - Ferry Doedens heeft na zijn ontslag bij Goede tijden, slechte tijden vanwege zijn cokegebruik een tijdlang gedacht dat niemand hem meer wilde hebben. "Ik was daar, toen het nieuws over mijn ontslag naar buiten kwam, echt heel bang voor", zegt de acteur donderdag in het AD.

Door ANP - 27-10-2016, 7:45 (Update 27-10-2016, 7:45)

"Ik werd zo misselijk... alsof er een naaste was overleden. Ik hou zo veel van wat ik doe", vervolgt Ferry, die het pas enigszins los kon laten toen er dagen later een statement naar buiten kwam. "De reacties waren zo lief. Ik dacht: ja, ik ga aan mezelf werken, het leven is mooi. Ik kán dit."

Een jaar later vragen veel mensen hoe het nu gaat met hem. Logisch, vindt Ferry. "Mensen weten wat er is gebeurd, die vragen het zich af. Ik heb toch een soort bewijsdrang."

"Door wat er vorig jaar is gebeurd, zag ik in dat ik harder moet werken. Af en toe moet je eerst goed de grond raken voordat je weet: dit is niet oké. Het heeft mij de ogen geopend", aldus Ferry. "Ik weet dat het niet aan mijn kunnen ligt. Ik vind dit vak fantastisch en ik wil er alles uithalen."