Monic Hendrickx als schrijver een stresskip

AMSTERDAM - Het viel Monic Hendrickx vies tegen om een eigen verhaal te maken. In de nieuwe tv-schrijfwedstrijd De pennen zijn geslepen worstelt de Penoza-actrice vooral met de deadlines, vertelt ze donderdag in het AD.

Door ANP - 27-10-2016, 8:02 (Update 27-10-2016, 8:02)

"Ik vond het moeilijk om een verhaal te maken", zegt Monic. "Met spelen ben ik als een vis in het water. Ik heb inmiddels zo veel ervaring. Nu dacht ik steeds: o god, wat gaan we doen?"

Haar imago als de 'koele gangstermoeder' uit Penoza gaat dan ook ook volledig aan gort, verwacht Monic. "Door die deadlines in het programma ga ik volledig op in stresskippengedrag. Dat herken ik wel van mezelf, van vroeger, maar het is er kennelijk nog steeds niet uit."

Aan De pennen zijn geslepen, dat donderdagavond voor het eerst op tv is op NPO2, doen naast Monic ook onder meer oorlogsverslaggever Arnold Karskens, actrice Gerda Havertong en modeontwerper Hans Ubbink mee.