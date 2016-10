Kings of Leon naar Rotterdam voor EMA's

ANP Kings of Leon naar Rotterdam voor EMA's

ROTTERDAM - Rockband Kings of Leon maakt op 6 november zijn opwachting op het podium van de MTV Europe Music Awards in Rotterdam. Dat heeft de muziekzender donderdag bekendgemaakt. Een dag eerder treden ze op in het Oude Luxor Theater voor een speciaal MTV World Stage concert.

Door ANP - 27-10-2016, 13:18 (Update 27-10-2016, 13:18)

Eerder werden al de namen van Bruno Mars, OneRepublic, Shawn Mendes, DNCE, Lukas Graham en Zara Larsson bekendgemaakt. Ook de Nederlandse dj's Martin Garrix en Afrojack treden op. Zangeres Bebe Rexha presenteert de show.

De MTV EMA 2016 vindt plaats in de Rotterdamse Ahoy. Het is de tweede keer in vier jaar dat de show in Nederland wordt gehouden, in 2013 was het Ziggo Dome in Amsterdam het toneel van het prijzenspektakel.