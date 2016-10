Justin wist niets van stemfieverbod

NEW YORK - Justin Timberlake wist niet dat het verboden was om een selfie te maken in een stemhokje. Dat zei de zanger woensdag in The Tonight Show van Jimmy Fallon.

Door ANP - 27-10-2016, 14:32 (Update 27-10-2016, 14:32)

"Ik had geen flauw idee. Ik dacht: dit wordt hartstikke leuk. Zo kan ik mensen inspireren om te gaan stemmen", zo zei Justin over het voorval.

Justin postte maandag een foto van zichzelf terwijl hij aan het stemmen was, maar in Tennessee is het verboden voor kiesgerechtigden om beelden of geluidsopnames te maken in het stemhokje. Wie zich niet aan de regels houdt, kan dertig dagen gevangenisstraf krijgen en een boete van vijftig dollar.

De kwestie liep echter met een sisser af. Medewerkers van het kiesbureau in Memphis lieten al snel weten dat Justin niet vervolgd wordt. De foto is inmiddels verwijderd.