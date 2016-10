Wilfried de Jong verkoopt boek voor tolgeld

ANP Wilfried de Jong verkoopt boek voor tolgeld

TERNEUZEN - Onderweg naar Terneuzen kwam Wilfried de Jong er woensdag achter dat hij zijn portemonnee was vergeten en de tol voor de Westerscheldetunnel daarom niet kon betalen. Wilfried loste het geldgebrek creatief op door op een parkeerplaats langs de weg een exemplaar van zijn boek Zweefduik te verkopen.

Door ANP - 27-10-2016, 16:28 (Update 27-10-2016, 16:28)

Volgens de PZC had de schrijver slechts 3,50 euro in zijn auto liggen. De anderhalve euro die hij tekort kwam verdiende hij met de verkoop van zijn boek. De chauffeur ging lachend akkoord met de deal en Wilfried was nog op tijd in Zeeuws-Vlaanderen voor het promoten van zijn boek.

Wilfried opende de avond met de anekdote. "Hij zei lachend: 'Eigenlijk krijg ik nog steeds 18,50 euro van die klojo''', zegt organisator Hans van de Sande. Op Twitter bedankt Wilfried de chauffeur: "Op weg naar Terneuzen mijn pas vergeten. Tol tunnel 5 euro. Bij een P mijn boek Zweefduik geruild voor paar muntjes met een chauffeur. Dank!"

Voor de tolpoortjes die Wilfried op de terugweg tegenkwam, kreeg hij geld van de organisatie.