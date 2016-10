Vandaal vast voor vernielen van Trump-ster

LOS ANGELES - De politie van Los Angeles heeft de vandaal opgepakt die de ster van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump op de Hollywood Walk of Fame heeft vernield. James Otis werd donderdagochtend gearresteerd, een dag nadat hij de tegel had verpulverd met een pikhouweel en moker.

Door ANP - 27-10-2016, 18:47 (Update 27-10-2016, 18:47)

De man deed het uit protest. Hij wilde de ster veilen en de opbrengst doneren aan de vrouwen die Trump hebben beschuldigd van aanranding. Volgens TMZ was hij van plan zichzelf aan te geven na het geven van een persconferentie, maar de politie arresteerde hem al voordat hij de kans daartoe kreeg.

De LAPD arresteerde de man bij zijn huis in West Hollywood. De man wordt vandalisme ten laste gelegd. De beschadigde ster wordt hersteld. De gemeente is donderdag al meteen begonnen met herstelwerkzaamheden.

Trump werd in 2007 geëerd met een ster op de Hollywood Walk Of Fame. Trump had de ster onder meer te danken aan de tv-serie The Apprentice waarin jongeren een baan konden winnen bij de zakenman.