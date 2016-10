Marwan Kenzari weer gecast voor Hollywoodfilm

LOS ANGELES - De Nederlandse acteur Marwan Kenzari is opnieuw gecast voor een grote Hollywood-productie. Hij is toegevoegd aan de sterrencast van Murder on the Orient Express. The Hollywood Reporter meldt dat Marwan de rol van de Franse treinconducteur gaat spelen.

Door ANP - 27-10-2016, 20:58 (Update 27-10-2016, 20:58)

In de nieuwe film van regisseur Kenneth Branagh zijn ook Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Michael Pena, Josh Gad, Leslie Odom Jr. en Judi Dench te zien.

Marwan Kenzari scoorde eerder een rol in de remake van The Mummy. Kenzari is dit jaar ook te zien in de remake van het epos Ben-Hur en in The Promise, waarin hij met Christian Bale speelt.

Opnames van de film Murder on the Orient Express beginnen in november en draait eind volgend jaar in de bioscopen.