ANP 'Justin Bieber koopt appartement op de Dam'

AMSTERDAM - Justin Bieber heeft volgens Shownieuws een penthouse op de Dam in Amsterdam gekocht. Sterrenmakelaar Leslie de Ruiter zei donderdag in de uitzending dat Justin een woning op de zevende, achtste en negende verdieping heeft aangeschaft in het gebouw aan de Dam.

Door ANP - 28-10-2016, 0:04 (Update 28-10-2016, 0:04)

"Meer downtown dan dat ga je het niet krijgen. Als overbuurman de koning en de koningin, je kan slechtere buren hebben”, aldus De Ruiter.

De woning, die beschikt over drie verdiepingen en een lift, zou Justin Bieber ongeveer 24,5 miljoen euro hebben gekost. Justin zou het appartement van 1230 vierkante meter volgend jaar kunnen betrekken. Justin kan in de woning rekenen op exclusieve diensten van het nabijgelegen vijfsterrenhotel Krasnapolsky. Ook zijn auto kan hij door het hotelpersoneel laten parkeren.

Donderdag werd ook bekend dat Justins goede vriend Martin Garrix een luxe penthouse heeft aangekocht. Martin Garrix gaat wonen op de 22e verdieping van een complex aan de Zuidas in Amsterdam.