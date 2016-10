'Alec Baldwin ontduikt belasting'

NEW YORK - De ruzie tussen Alec Baldwin en galeriehouder Mary Boone woedt voort. De kunsthandelaar beschuldigt Baldwin van het ontduiken van de BTW bij de aankoop van een schilderij. Zo weet Page Six.

Door ANP - 28-10-2016, 2:33 (Update 28-10-2016, 2:33)

Baldwin kocht in 2010 een schilderij van de kunstenaar Ross Bleckner in de galerie van Boone ter waarde van 173.000 euro. Volgens Baldwin is het doek van Bleckner echter een vervalsing en heeft Boone hem bedrogen. Hij klaagt haar aan en eist een schadevergoeding van de galeriehouder.

Boone op haar beurt ontkent dat het om een vervalsing gaat en zegt nu dat Baldwin probeerde de BTW te omzeilen door het doek, gekocht in New York, te verschepen naar Californië om zo geen belasting te betalen.

De rechter moet zich in de zaak buigen over de vraag of het schilderij van Bleckner een vervalsing is en zo ja, of Baldwin dat wist voordat hij het doek kocht. De advocaat van Baldwin, John Hueston, verwees de aantijging dat de acteur de belasting wilde ontduiken, naar het land der fabelen: "ik ga op die onzin niet eens reageren", aldus de advocaat.