Radiohead sluit Best Kept Secret 2017 af

ANP Radiohead sluit Best Kept Secret 2017 af

HILVARENBEEK - Best Kept Secret heeft zijn afsluiter voor de komende editie gestrikt. Radiohead komt voor het muziekfestival naar Hilvarenbeek, maakte de festivalorganisatie vrijdag bekend. De Britse band staat op zondag 18 juni op het podium.

Door ANP - 28-10-2016, 11:30 (Update 28-10-2016, 11:30)

Best Kept Secret, dat volgend jaar plaatsvindt van 16 tot en met 18 juni, is blij met de headliner. “Elk jaar vragen we ons publiek in een enquête om hun wensenlijstjes voor volgend jaar in te dienen, en sinds onze eerste editie in 2013 staat Radiohead steevast met stip bovenaan”, aldus festivaldirecteur Robert Swarts. “We zijn dan ook ontzettend trots en dankbaar dat we deze publiekswens kunnen laten uitkomen. Een mooiere bekroning op vijf jaar Best Kept Secret kunnen we ons niet wensen.”

Radiohead bracht onlangs een nieuw album uit, A Moon Shaped Pool. Het optreden van de band op Best Kept Secret is het eerste festivaloptreden van Radiohead op Nederlandse bodem sinds 2001. Toen stond het vijftal op Pinkpop.

Voor de vijfde editie van Best Kept Secret zijn 25.000 tickets beschikbaar. De kaarten zijn vanaf zaterdagochtend 19 november te koop. “We hebben het afgelopen jaar een flinke publieksgroei doorgemaakt met het festival”, zet Swarts. Op de afgelopen editie kwamen 25.000 bezoekers af. “We kiezen er bewust voor om ons op dit niveau te handhaven en niet verder door te groeien. Met deze capaciteit kunnen we de intieme sfeer waar Best Kept Secret inmiddels om bekend staat voldoende waarborgen.”