ANP Radiohead doet ook Rock Werchter aan

WERCHTER - Rock Werchter heeft de eerste headliner bekendgemaakt voor de editie 2017. De Britse band Radiohead staat op vrijdag 30 juni op het podium van het Belgische festival.

Door ANP - 28-10-2016, 16:45 (Update 28-10-2016, 16:45)

Twee weken eerder speelt het vijftal in Nederland. Best Kept Secret in Hilvarenbeek maakte vrijdagochtend bekend de band als afsluiter van het driedaags festival te hebben gestrikt.

De band, die onlangs zijn negende studioalbum, A Moon Shaped Pool, uitbracht, maakt volgend jaar een tour langs Europese festivals. Naast Best Kept Secret en Rock Werchter doen de mannen ook Glastonbury, het Poolse Open'er en Main Square Festival in Frankrijk aan.