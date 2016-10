Duizenden willen naar housewarming Bieber

AMSTERDAM - Nederlandse fans willen zanger Justin Bieber volgende maand welkom heten in Amsterdam. Ze hebben op Facebook een housewarming aangekondigd. Duizenden mensen hebben aangegeven erbij te zijn.

Het feestje ter ere van de verhuizing van Bieber staat gepland op 26 november tot diep in de nacht. ''Is it too late to say sorry for the overlast?'', schrijven de organisator van het evenement er dan ook bij.

Inmiddels hebben bijna 3000 mensen aangegeven bij de housewarming aanwezig te zullen zijn. Nog zo'n 4000 mensen denk erover na. ''Zoveel zin in. Nu al! Belde net al met Just en hij kan ook nie wachten!'', schrijft een Belieber op de tijdlijn van de Facebookpagina. De toon geeft goed aan dat het nog maar de vraag is of dit feestje echt gaat plaatsvinden.

Bieber zou voor ongeveer 25 miljoen euro een appartement aan de Dam hebben gekocht, meldde Shownieuws eerder deze week. Het appartement telt drie verdiepingen en een lift en is 1230 vierkante meter groot.