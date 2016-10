President Obama vindt Jay-Z beste rapper

ANP President Obama vindt Jay-Z beste rapper

WASHINGTON - President Barack Obama luistert graag naar rapmuziek. Jay-Z vindt hij nog altijd de beste rapper. Dat onthulde de Amerikaanse wereldleider vrijdag in een interview met een hiphop-radiozender.

Door ANP - 28-10-2016, 17:25 (Update 28-10-2016, 17:25)

Obama's favoriete rappers zijn onder anderen Drake en Kanye West. Maar in zijn beleving is Jay-Z nog altijd 'de grootste'. Dat de president Jay-Z bewondert is bekend. De twee zijn ook goede vrienden. Jay-Z is al meerdere malen met zijn vrouw Beyoncé op bezoek geweest in het Witte Huis.

De president van de Verenigde Staten liet verder weten dat zijn vrouw Michelle zich nooit kandidaat zal stellen voor het presidentschap. ''Ze is een van de meest talentvolle en briljante mensen die er zijn - ik kan onmogelijk nog trotser op haar zijn - maar Michelle heeft niet het geduld of de neiging om zelf een kandidaat te zijn. Neem dat maar van mij aan.''