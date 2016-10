Peter Andre 'bevalt' in Amsterdam

LONDEN - Peter Andre is 'bevallen' in Amsterdam. De 43-jarige Britse zanger onderging voor de talkshow Loose Women een gesimuleerde bevalling.

Peter wilde weten wat zijn vrouw Emily moet doorstaan wanneer ze binnen een paar weken hun tweede kindje ter wereld brengt. Daarom klopte hij aan bij het Geboortecentrum Amsterdam. Hier kreeg hij via elektroden stroomstoten in zijn onderbuik om het gevoel van weeën na te bootsen.

De zanger en ex van Katie Price ging door de grond. In het begin is hij nog vrij rustig, maar al snel gilt hij het uit van de pijn en scheldt hij alles en iedereen verrot. ''Het voelde alsof ik door een sloophamer werd geraakt toen ik op het level van 10 centimeter ontsluiting zat'', vertelt Peter in de talkshow.

''Je verwacht deze pijn niet. Het is werkelijk verschrikkelijk. Niets in de wereld had mij daarop kunnen voorbereiden. Ze zeggen dat mannen die nierstenen hebben gehad, zich kunnen inleven. Maar ik heb nierstenen gehad en ik zal je zeggen dat ik nog liever twintig nierstenen krijg dan dat ik dat nog een keer meemaak. Het was een hel'', aldus Andre.