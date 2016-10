'Mariah Carey wil 50 miljoen van verloofde'

ANP 'Mariah Carey wil 50 miljoen van verloofde'

LOS ANGELES - Mariah Carey eist 50 miljoen dollar (45 miljoen euro) van haar verloofde James Packer. Dat schrijft TMZ.

Door ANP - 28-10-2016, 20:37 (Update 28-10-2016, 20:37)

Volgens ingewijden vindt Mariah dat James haar miljoenen heeft gekost. Zo zou het incident tijdens hun vakantie in Griekenland, waarbij James de assistente van Mariah 'iets verschrikkelijks' zou hebben aangedaan, haar zodanig hebben getraumatiseerd dat ze haar Zuid-Amerikaanse deel van haar tournee moest afzeggen.

Verder zou Packer de zangeres allerlei financiële beloftes hebben gedaan die hij niet is nagekomen. En tot slot zou Mariah haar leven hebben omgegooid voor de steenrijke zakenman door van New York naar Los Angeles te verhuizen. Om het financiële leed te verzachten zou Mariah de tientallen miljoenen eisen.

De relatie van Carey en Packer verkeert sinds een maand in zwaar weer. Er was een incident op een jacht in Griekenland. Ook zou James boos zijn op Mariah omdat ze veel tijd doorbrengt met haar achtergronddanser Bryan Tanaka. Toeval of niet, Mariah ging donderdag nog met Tanaka uit eten.