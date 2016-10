Andy en Melisa zetten huis alweer te koop

HILVERSUM - Andy van der Meyde en Melisa Schaufeli gaan verhuizen. Na slechts zes maanden erin te hebben gewoond, hebben ze hun woning in Apeldoorn te koop gezet.

Door ANP - 28-10-2016, 21:52 (Update 28-10-2016, 21:52)

Andy en Melisa kochten het huis twee jaar geleden. Toen was het nog een bouwval. Het kostte het stel anderhalf jaar en bijna hun huwelijk om de boel op te knappen. De oud-voetballer en zijn gezin wonen er pas een half jaar, maar Melisa is nu al weer toe aan iets nieuws.

''Ik moet altijd wat te doen hebben, dus ik had nu natuurlijk weer nieuwe plannen bedacht. En Andy stond er wel achter'', vertelt de voormalige playmate aan Shownieuws. ''Ik wil een nieuwe stap. Ik vind het een beetje saai. Ik heb twee jaar dat hele huis gedaan. Tekeningen gemaakt en alles zelf ontworpen. En in één keer was het afgelopen, was het klaar. Dus toen dacht ik: ik wil iets anders. Ik wil gewoon heel wat anders weer.''

Het gezin gaat 3 januari op vakantie naar Dubai. ''Dat had ik al gepland. Hoop niet dat mijn huis dan al is verkocht en dat ik eruit moet, maar dat zien we dan wel weer. En daarna gaan we verder kijken'', besluit Melisa.