Justin Bieber neemt intrek in Schots kasteel

PERTHSHIRE - Justin Bieber nam geen genoegen met een verblijf in een hotel tijdens zijn optredens in het Schotse Glasgow. De 22-jarige zanger heeft daarom een kasteel op het platteland afgehuurd, meldt Mirror.

Door ANP - 28-10-2016, 22:23 (Update 28-10-2016, 22:23)

Justin huurt voor een paar dagen het chique Kinross House in Perthshire voor duizenden euro's af. Het landhuis met personeel telt 14 slaapkamers en ligt op een reusachtig stuk grond. De Sorry-ster rijdt rond op het terrein in een golfkarretje.

Bieber voelt zich blijkbaar prima thuis in het luxueuze optrekje, want vrijdag zagen tientallen fans voor het hek hoe Justin naar buiten kwam rennen in niets meer dan zijn onderbroek. Het popidool nam een paar selfies en ging toen weer naar binnen.

Justin is momenteel bezig met het Europese deel van zijn Purpose World Tour. De zanger doet na Glasgow nog Ierland, Oostenrijk, Kroatië, Polen, Duitsland, Italië en Spanje aan.