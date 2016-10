'Bill Cosby is wettelijk blind'

LOS ANGELES - Bill Cosby is wettelijk gezien blind en zijn geheugen is 'aanzienlijk achteruit gegaan'. De 79-jarige acteur kan zich daardoor amper verdedigen tegen de vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik, menen zijn advocaten.

Door ANP - 28-10-2016, 23:20 (Update 28-10-2016, 23:20)

Cosby's advocaten hebben een dertien pagina tellende argumentatie bij de rechtbank ingediend. Hierin zeggen ze dat Cosby geen eerlijk proces tegemoet gaat, omdat hij niet eens in staat is de vrouwen die hem beschuldigen te herkennen.

''Hoe kan een 79-jarige man zichzelf verdedigen tegen de beschuldiging dat hij iemand seksueel zou hebben misbruikt die hij ooit één keer een halve eeuw geleden heeft ontmoet?'', staat in de documenten in handen van People. ''Het antwoord is simpel: dat kan hij niet en de staat weet dat. Zonder zijn zicht kan meneer Cosby niet eens vaststellen of hij de mensen die hem beschuldigen überhaupt heeft ontmoet. Daarnaast is meneer Cosby's geheugen in de laatste tien jaar aanzienlijk achteruit gegaan.''

De advocaten voeren deze argumenten op in de rechtszaak rondom Andrea Constand, die claimt in 2004 te zijn misbruikt door de komiek. Hij werd hiervoor afgelopen december officieel aangeklaagd. Cosby zegt onschuldig te zijn, zoals hij ook deed tegenover de meer dan vijftig andere vrouwen die ook beweren te zijn aangerand of verkracht door de acteur.