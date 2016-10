Russen maakten het Nick en Simon moeilijk

ANP Russen maakten het Nick en Simon moeilijk

ROTTERDAM - Nick Schilder en Simon Keizer hebben het moeilijk gehad in Moskou. Voor het nieuwe programma Talenten zonder centen, dat zaterdagavond te zien is op SBS6, moest het Volendamse zangduo in verschillende steden zien te overleven zonder een cent op zak. Dat ging in Moskou het moeilijkst, vertelt Nick in het AD.

Door ANP - 29-10-2016, 10:15 (Update 29-10-2016, 10:15)

“De bevolking daar reageerde niet altijd even gastvrij op ons. Toen we op het Rode Plein wilden gaan spelen, stond de politie direct voor onze neus.” Om aan geld te komen zodat Nick, Simon en hun wisselende gast-BN’er konden eten en slapen, moest het gezelschap flink aan de slag. “We konden ons niet alleen redden met onze muzikale skills en moesten dus allerlei baantjes zien te vinden.”

Voor Nick ging er tijdens de reizen naar steden als Tallinn, Tel Aviv en Seoul een wereld open. “Ik zeg altijd dat ik nog nooit in mijn leven heb gewerkt. Alleen een zaterdagbaantje voordat we als duo doorbraken. Nu heb ik voor dit programma in de bediening gewerkt, in een bierbrouwerij, mensen rondgeleid in de gevangenis, lesgegeven op school. Je krijgt als kijker zo heel andere kanten te zien van die steden.”