ANP Johnny: te veel meegemaakt voor bucketlist

ROTTERDAM - Johnny de Mol heeft geen lijstje van dingen die hij gedaan wil hebben voor hij sterft. “Ik heb geen bucketlist omdat ik al zoveel heb meegemaakt”, zegt de presentator in een interview met AD Magazine. Een laatste reis, zoals hij in zijn nieuwe programma De reis van je leven met ongeneeslijk zieken maakt, hoeft voor Johnny ook niet.

Door ANP - 29-10-2016, 10:51 (Update 29-10-2016, 10:51)

“Zet mij op Texel in een container met vier, vijf vrienden en ik vind het top. Meer heb ik niet nodig.” Johnny hoopt dat zijn uitvaart geen trieste bedoeling wordt. “Ik heb een testament, ik wil begraven worden en mijn vrienden weten welke muziek ze voor mij moeten draaien en ze weten dat ik hoop dat mijn uitvaart een groot feest wordt.”

Bang voor de dood is de 37-jarige presentator niet. “De wetenschap dat je geen pijn hoeft te lijden vind ik een geruststellende gedachte. Ik probeer te relativeren en te leven volgens het principe: wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een.”

Goedgekeurd

Hoewel Johnny geen bucketlist heeft, is er wel een ding dat hij graag wil: vader worden. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik vader zou willen worden. Het moment is er nu meer dan ooit, maar meer ga ik daar niet over zeggen”, vertelt Johnny, die sinds een paar maanden gelukkig is met zangeres en presentatrice Anouk van Schie, die een driejarige dochter heeft. “Mijn hele familie heeft haar al kunnen keuren en ze is meer dan goedgekeurd. We zijn helemaal happy.”