House of Cards-actrice gaat scheiden

ANP House of Cards-actrice gaat scheiden

LOS ANGELES - Actrice Molly Parker gaat jaren nadat haar huwelijk strandde scheiden. Molly, vooral bekend als Jackie Sharp uit House of Cards, en haar echtgenoot zijn al zeven jaar uit elkaar. Dat blijkt volgens TMZ uit de scheidingsaanvraag.

Door ANP - 29-10-2016, 15:30 (Update 29-10-2016, 15:30)

Molly trouwde in 2002 met Benedict Matthew Bissonnette. Zeven jaar na de bruiloft, in 2009, strandde de relatie. Nu, nog eens zeven jaar later, wil Benedict echt scheiden. Als reden noemde hij ‘onoverbrugbare verschillen’.

Volgens TMZ verloopt de scheiding ‘bijzonder hartelijk’. Als het aan Benedict ligt, voeden hij en Molly hun tienjarige zoon samen op. Hij wil niet dat een van de partijen partneralimentatie betaalt en geeft aan dat er geen gezamenlijke eigendommen zijn die moeten worden verdeeld.