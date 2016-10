Indringer schreef Miranda Kerr liefdesbrief

LOS ANGELES - De man die een poging deed om de villa van model Miranda Kerr in Malibu binnen te dringen, schreef haar twee dagen eerder een liefdesbrief. De onduidelijke brief leidde ertoe dat de beveiliging van de woning flink werd opgeschroefd, kort voordat de man terugkeerde en werd neergeschoten.

Bronnen bij justitie vertellen aan TMZ dat de man bij Miranda's woning een handgeschreven brief met onsamenhangende zinnen had bezorgd. Daaruit bleek dat hij een oogje had op het model. Een medewerker van Miranda Kerr nam de brief in ontvangst en waarschuwde de beveiliging. Daarop werd de beveiliging aangescherpt.

Bij terugkomst stak de man een beveiliger in het oog nadat hij over het hek om Miranda's woning was geklommen. De bewaker schoot de man vervolgens neer. Hij raakte hem meerdere keren, onder meer in zijn hoofd. Beide mannen overleefden het voorval. Kerr was op het moment van het incident niet thuis.

De man zit nog in hechtenis. Hij is aangeklaagd voor onder meer poging tot moord en mishandeling met een dodelijk wapen.