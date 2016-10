Adele wil zich verloven

LONDEN - Adele heeft verlovingsplannen. Dat schrijft Daily Mirror. De 28-jarige zangeres vormt al tijden een setje met haar grote liefde Simon Konecki. Samen hebben ze een zoon.

Door ANP - 30-10-2016, 10:50 (Update 30-10-2016, 10:50)

Simon en Adele hebben al vijf jaar een relatie. Een paar weken geleden gaf Simon al een aanzetje tot een iets hechtere band. Hij had een liefdesbriefje op het podium waarop zijn liefje zou gaan zingen gelegd. Volgens een vriend denkt het koppel er nu echt over na om te gaan trouwen. Een verloving zou een stap in die richting zijn.

Simon en Adele willen hun verloving en huwelijk in alle rust voorbereiden. “Je zult haar straks dan ook niet met een joekel van een verlovingsring rond zien lopen”, zegt de vriend. “Ze zullen er weinig drukte omheen maken. Dat is niet hun stijl.”