ANP Liam Payne hint op zwangerschap Cheryl

LONDEN - Wordt Liam Payne vader? Volgens Daily Mirror is Cheryl, de vriendin van het ex-lid van boyband One Direction, zwanger. Liam zou op social media al een hint hebben gegeven dat Cheryl in blijde verwachting is.

Door ANP - 30-10-2016, 11:12 (Update 30-10-2016, 11:12)

Op Instagram heeft hij een stukje van een nieuwe song geplaatst. Volgens Mirror is de tekst het duidelijke bewijs dat Cheryl zwanger is.

Bovendien spotte de tabloid de zangeres vrijdag in een wijde jumper waarin een duidelijke babybuik te zien is. Een vriend van het stel zegt dat Cheryl alles met haar fans wil delen. “Maar deze keer zal ze niets zeggen.”