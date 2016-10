Wolter Kroes weer aan het dirigeren geslagen

HILVERSUM - Wolter Kroes heeft weer plaatsgenomen op de bok. Voor een speciale editie van Maestro is de volkszanger nogmaals aan het dirigeren geslagen.

Door ANP - 30-10-2016, 19:50 (Update 30-10-2016, 19:50)

“Het was weer zo moeilijk”, verzuchtte Wolter zondag in Carlo’s TV Café. “Het is absoluut niet mijn missie, maar wel heel leuk om te doen.” In 2012 nam Wolter deel aan Maestro, hij wist het toen te redden tot de vijfde aflevering. Net als toen had de zanger ook dit keer moeite met het ritme. “Ik ben drummer geweest vroeger, dan drum je alles op de tel. Als dirigent moet je alles een tel vooruit doen, dat is zo moeilijk.”

Wolter, die in de speciale uitzending van Maestro de Bloemenwals dirigeert, ‘stond te rock-‘n-rollen op een wals’. De volkszanger werkt mee aan ‘Maestro één voor kinderen’, waarin oud-kandidaten de bok betreden om geld op te halen voor kinderen in binnen- en buitenland. AVROTROS sloeg de handen ineen met vier goede doelen: Unicef Nederland, Edukans, het Liliane Fonds en Het Vergeten Kind.