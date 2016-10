Michael Douglas op zoek naar televisierol

LOS ANGELES - Michael Douglas overweegt een terugkeer naar televisie. De 72-jarige acteur ziet daar weer volop mogelijkheden toe door de komst van streamingservices als HBO en Netflix.

Door ANP - 31-10-2016, 2:08 (Update 31-10-2016, 2:08)

Tijdens een interviewavond in een theater in Londen zei hij tegen presentator Jonathan Ross dat hij nooit had gedacht dat hij ooit zou terugkeren naar het medium waar hij in de jaren 70 zijn carrière begon met politieserie The Streets of San Francisco. Maar in het huidige televisie-aanbod ziet de acteur veel mogelijkheden.

"De kwaliteit van de televisie op dit moment, tegenover het beperkte aantal films die ik graag maak, zoals ik dat in de jaren 70 en 80 deed, die zijn zo moeilijk te realiseren en als dat lukt krijg ik er niets voor betaald. Dan zie ik bij streamingdiensten als Netflix of HBO echt kansen om mooi werk af te leveren", zo zei de Wall Street-ster volgens de Irish Examiner.