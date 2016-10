Kylie Jenner verkleed als Christina Aguilera

LOS ANGELES - Kylie Jenner heeft dit jaar voor een originele Halloweenoutfit gekozen. Ze ging verkleed als Christina Aguilera in de outfit uit de clip Dirrty uit 2002.

Door ANP - 31-10-2016, 3:00 (Update 31-10-2016, 3:00)

De realityster postte een reeks foto's en video's van zichzelf in het weinig verhullende kostuum op sociale media. Daarop deed ze op de muziek van Dirrty ook nog even de moves van de zangeres na. Die zal ze niet kennen uit de tijd dat Dirrty uitkwam; Kylie was toen nog maar vijf jaar oud. Christina reageerde op Instagram enthousiast en noemde de outfit "Dirrty 2016".

Kylie was niet de enige celeb die dit weekend verkleed ging. Bette Middler verscheen op een feestje als haar personage uit Hocus Pocus, en Katy Perry vermomde zich als Hillary Clinton. Chrissy Teigen en John Legend vierden de eerste Halloween van baby Luna door het meisje aan te kleden als hotdog.

Eerder deelden exen Mariah Carey en Nick Cannon al foto's van de Halloweenfestiviteiten met hun tweeling Moroccan en Monroe. Moeder en dochter gingen als duivel en prinses, vader en zoon als de Mario Brothers. Scott Eastwood deelde eerder een foto van zijn speciale Halloweenoutfit: hij ging verkleed als zijn vader Clint in de film The Good, The Bad And The Ugly.

Heidi Klum

Heidi Klum geeft maandagavond de zeventiende editie van haar beroemde Halloweenfeestje. Het Duitse model scoort altijd hoge ogen met haar outfits. De onthulling daarvan zal pas op het feestje zelf zijn. Wel vertelde Heidi al aan Vanity Fair dat haar kostuum dit jaar in Duitsland wordt gemaakt, en er vier maanden aan gewerkt is.