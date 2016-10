'Kim Kardashian niet bij eregala voor vader'

NEW YORK - Kim Kardashian laat verstek gaan bij een gala waar haar overleden vader Robert wordt geëerd. Haar moeder Kris en zussen Khloé en Kourtney zijn op 21 november wel aanwezig bij het Angel Ball in New York.

Door ANP - 31-10-2016, 3:52 (Update 31-10-2016, 3:52)

Bij eerdere edities van het gala, waar geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker, was Kim wel aanwezig. In 2011 was ze één van de sprekers op het bal en vertelde ze op het podium over het verlies van haar vader, die in 2003 overleed aan slokdarmkanker. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. Ik wou dat we meer wisten over deze ziekte", vertelde de realityster toen.

Een anonieme bron binnen de organisatie achter het bal vertelde aan US Weekly dat Kim niet aanwezig zal zijn bij de komende editie, waar haar vader één van de drie mensen is die geëerd worden. Sinds de gewapende overval begin oktober in Parijs, is Kim bijna niet meer in het openbaar gezien. In een interview in de talkshow van Ellen DeGeneres vertelde zus Khloé onlangs dat het nog niet goed gaat met Kim, die bij de beroving werd vastgebonden en opgesloten.