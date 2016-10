Shirma Rouse en Lilian Vieira het theater in

AMSTERDAM - Zangeres Shirma Rouse gaat vanaf 11 januari toeren langs de Nederlandse theaters. Shirma, bekend van The Voice of Holland, vormt een trio met zangeres en percussioniste Gianna Tam en Lilian Vieira van Zuco 103. In hun muzikale voorstelling The Soul of Spanish Harlem werken ze samen met drummer Lucas van Merwijk en zijn Music machine. De regie is in handen van Titus Tiel Groenestege.

Door ANP - 31-10-2016, 11:36 (Update 31-10-2016, 11:36)

Centraal in de show staat de muziek uit de wijk Spanish Harlem in New York, zoals salsa, soul, latin jazz, gospel en hiphop. Het accent in de show ligt op de muziek uit de jaren vijftig, zestig en zeventig toen respectievelijk mambo, boogaloo en salsa op hun hoogtepunt waren.

De tournee begint in Schouwburg Cuijk en eindigt 18 maart in Dordrecht. Voorafgaand aan de theatertournee gaan de muzikanten en zangeressen in november de studio in voor de opname van een cd behorend bij het programma. Op het album komen nummers als Spanish Harlem, Fever, I Like it Like That, At The Party en Harlem Nocturne.