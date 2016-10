Dokter Tinus nu ook in boekvorm

ANP Dokter Tinus nu ook in boekvorm

AMSTERDAM - Dokter Tinus verschijnt op 18 november in boekvorm. Het boek, een uitgave van SBS6, vormt de verhaallijn van het eerste seizoen van de komische dramaserie die al vijf seizoenen lang te zien is op televisie.

Door ANP - 31-10-2016, 11:44 (Update 31-10-2016, 11:44)

Dokter Tinus is een Nederlandse bewerking van de populaire Engelse serie Doc Martin. Onlangs won Thom Hoffman voor zijn vertolking van het hoofdpersonage dokter Martinus Elsenbosch als eerste Nederlandse acteur de Zilveren Televizier-Ster.

Thom: "Het is een makkelijk leesbare, humoristische roman. Alle karakters komen ruim aan bod. Zoals de mooie schooljuf Lisa waar de dokter een oogje op heeft, maar die niets van hem moet weten. In deze bewerking kan je de gedachtekronkels van de hoofdpersonen goed volgen en is de bijzondere Britse humor en de romantiek heel goed bewaard gebleven. Bovendien bevat het boek leuke nieuwe inkijkjes vergeleken met de serie. Maar het is ook heel prettig leesbaar als je nog nooit iets van Dokter Tinus gezien hebt. Ik verwacht dat we er veel mensen een plezier mee doen.”