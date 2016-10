Gerard Butler en Peter Mullan in Keepers

LONDEN - De Schotse filmacteurs Gerard Butler en Peter Mullan spelen met de 25-jarige Britse acteur Joe Alwyn de hoofdrollen in de psychologische thriller Keepers. Dit meldt Deadline.

Door ANP - 31-10-2016, 13:04 (Update 31-10-2016, 13:04)

De regie is in handen van Kristoffer Nyholm (The Killing). Het is de bedoeling dat de opnames van Keepers begin volgend jaar beginnen. De productie wordt deze week onder de aandacht van filmdistributeurs gebracht op de American Film Market (AFM).

Keepers speelt zich af op een onbewoond eiland voor de ruige kust van Schotland. Drie vuurtorenwachters wisselen elkaar iedere zes weken af. Ze stuiten op een mysterie dat veel vragen oproept. Als er in de verte een boot verschijnt, ontstaat er een strijd om te overleven en wordt loyaliteit vervangen door hebzucht.

Nyholm regisseerde eerder tv-series, naast The Killing regisseerde hij The Enfield Haunting en Taboo. Voor hem is Keepers een speelfilmdebuut.