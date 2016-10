Landgoed van Wibi Soerjadi te koop

ANP Landgoed van Wibi Soerjadi te koop

ZEIST - Het landgoed van Wibi Soerjadi in Zeist staat weer in de verkoop. De verkoop van landgoed Wulperhorst geschiedt op basis van een gesloten online inschrijving via veilinghuis Troostwijk. De periode van bieden begint op 13 december en duurt tot 20 januari, meldt Bekende buren.

Door ANP - 31-10-2016, 13:29 (Update 31-10-2016, 13:29)

Het woonhuis van Wibi heeft een woonoppervlakte van maar liefst 2306 vierkante meter en bestaat uit totaal veertig kamers. Er zijn tien slaapkamers en twee badkamers. Verder zijn er nog een ontvangstruimte, een fitnessruimte, een diner- en een zitkamer en een biljartkamer met bar. Dit alles is verdeeld over vier woonlagen.

Buiten bevindt zich een koetshuis met een woonoppervlakte van 523 vierkante meter. De tuin rondom de woning is vijf hectare groot. De erfpacht voor dit alles bedraagt 75.000 euro per jaar. De nieuwe bewoner zal ook rekening moeten houden met verbouwingskosten die geraamd zijn op 600.000 euro.