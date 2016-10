Giel Beelen heeft spijt van 'smakeloze grap'

HILVERSUM - Giel Beelen heeft maandag zijn excuses aangeboden aan Sylvana Simons voor een grap die op de website van 3FM fout en slecht wordt genoemd.

Door ANP - 31-10-2016, 14:02 (Update 31-10-2016, 14:02)

"Smakeloos, valt niet goed te praten. Excuses aan mensen die daar een rotweekend door hebben gehad, Sylvana in het bijzonder. Wat zij allemaal wel niet heeft te verduren. Ik zei het in een 'split second', maar het was smakeloos", aldus Giel.

De 3FM-dj doelt op zijn opmerking die hij vrijdag maakte in de studio. Tijdens de laatste seconden van zijn vrijdagshow was Giel met Michiel Veenstra bezig met het item 'Raad De Openingsplaat'. Het betrof een plaat van Gorillaz. Giel draaide daarbij als hint geluiden van een chimpansee. En in een opwelling maakte hij daarbij de opmerking: 'Rustig Sylvana.' Dit deed hij volgens eigen zeggen als referentie aan de discussie rondom de uitspraken van Johan Derksen over de presentatrice in het programma Voetbal Inside.

3FM reageerde maandag op de commotie. "Ook bij 3FM zijn de gemoederen hoog opgelopen en zijn we geschrokken van zijn uitspraak. In overleg met alle betrokken partijen hebben we besloten Giel de kans geven om hier in zijn uitzending als eerste op te reageren", meldt 3FM op de website.