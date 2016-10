Fidan Ekiz nieuwe ambassadeur KWF

ANP Fidan Ekiz nieuwe ambassadeur KWF

AMSTERDAM - Programmamaker en journalist Fidan Ekiz is de nieuwe ambassadeur van KWF Kankerbestrijding. Ze sluit zich aan bij olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden, SBS-presentatrice Mirella van Markus, dj en acteur Ruud Feltkamp en presentator Roelof Hemmen.

Door ANP - 31-10-2016, 14:54 (Update 31-10-2016, 14:54)

Fidan, ook bekend als tafeldame van DWDD, stelt zich ten doel om kanker bespreekbaar te maken onder allochtonen. "Door openlijk over kanker te praten, te vertellen wat de ziekte inhoudt hoop ik dat ik kan bijdragen om de ziekte bespreekbaar te maken", zegt Fidan.

''Binnen de Turkse gemeenschap is het nog altijd een taboe'', zegt ze in een video op de website van KWF Kankerbestrijding. ''Ik heb ook een aantal keren meegemaakt bij mensen in de Turkse gemeenschap dat iemand ineens wegvalt en dat wij dan niet weten dat die persoon kanker had. Dan ben ik erg verbaasd. Je moet hierover kunnen praten, lijkt mij."