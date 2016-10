Craig David mag kerstverlichting ontsteken

LONDEN - De Britse zanger Craig David is dit jaar uitverkoren om de kerstverlichting in Oxford Street in Londen te ontsteken. Zondag is het zover. Craig zegt zich vereerd te voelen.

Door ANP - 31-10-2016, 15:13 (Update 31-10-2016, 15:13)

Kylie Minogue, Jessie J en Robbie Williams gingen hem voor. "Het is een grote eer de lichtjes in Oxford Street aan te mogen doen. Ik hoop dat iedereen een fijne kerst heeft en een geweldig 2017'', zegt de No Holding Back-zanger.

Tijdens de ceremonie zondag zijn er optredens van Nathan Sykes, The Vamps en X-Factor-winnaar Louisa Johnson.